Ижевск, , 18:34 — REGNUM В Удмуртии первая в России реализует пилотный проект цифрового ФАПа (фельдшерско-акушерского пункта) с помощью программы Voice2Med. Цифровой ФАП оказывает помощь жителям отдаленных районов республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Цифровизация процесса с помощью Voice2Med позволяет значительно упростить рутинную работу врача, сэкономив до 40% времени», — пояснили в пресс-службе.

Система сама распознает голос пациента, вместо врача заполняет медицинскую карту. С помощью цифровых решений на мобильном телефоне пациенты получают консультации врача.

Глава республики Александр Бречалов считает, что этот опыт Удмуртии можно масштабировать на другие регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года в Удмуртии ввели в эксплуатацию 31 ФАП. Стоимость каждого объекта составляет 7,5 млн рублей. Оборудование ФАПов новой медицинской техникой запланировано в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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