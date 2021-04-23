Вашингтон, , 19:03 — REGNUM Стало известно, что президент США Джозеф Байден ответил на приглашение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга посетить саммит альянса, который пройдет 14 июня в Бельгии. Об этом сообщает Associated Press.

Ранее Столтенберг сообщил, что Байден в ходе беседы с ним «выражал сильное желание прибыть в Брюссель, чтобы встретиться со всеми лидерами стран НАТО».

Напомним, что основными темами предстоящего саммита, как ожидается, станут повестка НАТО на период до 2030 года, вопросы «дальнейшего укрепления средств сдерживания и обороны» в Европе, использование «экономических и политических инструментов» потенциальными противниками, а также «сохранение технологического превосходства НАТО».