Тосно, Ленинградская область, , 18:33 — REGNUM В Тосненском районе Ленинградской области Попов ручей, который впадает в реку Тосну, окрасился в багровый цвет. «Кровавая река» напугала пользователей социальных сетей и совсем не удивила местных жителей, которые сообщили, что такое случается с ней ежегодно.

Пострадавшая река в Тосненском районе Ленобласти Администрация Ленобласти

Однако вызванный общественный резонанс не оставил в стороне надзорные ведомства. На место экологического происшествия выезжали специалисты и спустя несколько дней сообщили, что предположительно установили виновника. Однако название предприятия не уточнили, но указали, что оно относится к федеральному подчинению.

«Случился прорыв трубы, и красящее вещество попало в водоём вместе со сточными водами. Трубу начали ремонтировать»,— поспешили сообщить в областной администрации.

Материалы об аварии, которые собрали региональные надзорные ведомства, были направлены в федеральный Росприроднадзор.

«Сколько себя помню, ручей всегда был сточной канавой. Всегда удивляли утки, которые там плавали», — пишет Николай С.

«И потом кто-то говорит, что в реке Тосне можно купаться. Там лет сорок уже нельзя купаться… Ну и где экологи?» — заметила Татьяна Л.

«Что же там за предприятие такое? в самом посёлке только частные дома у ручья. Или сброс раньше был? Завод СтройДеталь? ROCA сантехника?», — поинтересовался пользователь Максим М.