Москва, , 18:32 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит Чемпионат Мира 2021 по хоккею. Об этом 23 апреля сообщил президент Федерации Хоккея Россия (ФХР) Владислав Третьяк.

На Чемпионате Мира 2021 Россия сыграет в группе А. Соперниками нашей сборной по группе станут сборные Беларуси, Чехии, Дании, Великобритании, Швейцарии, Словакии и Швеции.

Чемпионат Мира начнется 21 мая. В первом туре сборная России сыграет со сборной Чехии 21 мая. Матч начнется в 16:15 по московскому времени.

В текущем сезоне Национальной Хоккейной Лиги Панарин принял участие в 36 матчах, в которых заработал 17+36 очков по системе гол+пас.