Тамбов, , 18:26 — REGNUM В Тамбовской области 23 апреля подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на два меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области было зарегистрировано 31 тыс. 158 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 28 тыс. 618 пациентов, в том числе 87 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 457 человек. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.