Подгорица, , 18:26 — REGNUM Система здравоохранения Черногории успешно борется с пандемией коронавируса, о чем свидетельствует значительное снижение числа инфицированных даже по сравнению с Германией, где наблюдается рост числа заболевших, сказал глава делегации Института Роберта Коха доктор Анреас Янсен.

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22 апреля в Черногорию с рабочим визитом прибыла экспертная делегация Национального института общественного здравоохранения Германии «Роберт Кох».

Посетив больницы и медицинские центры по всей стране, доктор Янсен особенно похвалил работу медицинских работников и их самоотверженность в борьбе с инфекцией.

«Конечно, есть вещи, которые нужно исправить, но мы видим, что в Германии есть вещи, которые нужно исправить. На данный момент у нас больше заболевших в Германии, чем в Черногории», — сказал он.

Подчеркнув важность соблюдения эпидемиологических мер, доктор Янсен призвал граждан пройти вакцинацию как наиболее важную стратегию борьбы с вирусом.

После посещения медицинских учреждений в Черногории д-р Янсен похвалил стратегию правительства Черногории по иммунизации и выразил готовность к совместным действиям и помощи на всех уровнях, чтобы остановить пандемию.