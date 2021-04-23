Краснотурьинск, Свердловская область, , 18:24 — REGNUM В Краснотурьинске Свердловской области выясняют причины гибели студента местного техникума. Об этом пишут СМИ.

Тело 19-летнего юноши было найдено в комнате общежития. Перед этим он несколько дней считался пропавшим.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых пояснил журналистам, что смерть студента не носит криминального характера. А региональное управление СКР начало доследственную проверку по факту произошедшего.