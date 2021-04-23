Москва, , 18:22 — REGNUM В настоящее время на рынке криптовалют наблюдается смена восходящего тренда падающим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко. Так он прокомментировал новость о падении курса биткоина.

«Причин падения курса биткоина несколько. Во-первых, предложение президента США Джо Байдена повысить налог на прирост капитала до 39,6%, что напрямую затрагивает интересы держателей всех видов криптовалют, включая биткоин, — сказал Пушко. — Во-вторых, свою роль могло сыграть внезапное закрытие крупнейшей турецкой криптовалютной биржи Thodex, на аккаунтах которой суммарно находилось криптовалюты примерно на 2 млрд долларов США в текущих ценах. В-третьих, высокая концентрация биткоинов в руках ограниченного круга держателей неизбежно и постоянно генерирует связанные с этим риски».

По оценкам экспертов, как уточнил Пушко, на тысячу крупнейших аккаунтов приходится около 35% всех биткоинов в обращении.

«При этом с высокой долей вероятности можно предположить, что концентрация биткоинов на самом деле еще выше, — сказал Пушко. — Многие крупные инвесторы контролируют несколько десятков аккаунтов, но предпочитают оставаться анонимными. Риски сверхконцентрации неизбежно приводят к неустойчивости курса биткоина, который постоянно шарахается то вниз, то вверх как на новостях, так и на слухах. Причем слухи для рынка биткоина являются гораздо более влиятельным инструментом, чем для рынков традиционных активов».

Пушко также отметил, что, по оценкам экспертов, работающих на рынке криптовалют, в настоящее время наблюдается смена восходящего тренда падающим.

«При этом колебания курса биткоина, и порой значительные, будут продолжаться до тех пор, пока концентрация риска не будет существенно, то есть кратно, снижена», — сказал Пушко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время не стоит ждать, что биткоин будет сильно дешеветь.

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