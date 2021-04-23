Мадрид, , 18:22 — REGNUM Торжественная церемония спуска на воду испанской головной субмарины национального проекта S-80 Plus (S-80A) прошла 22 апреля в Картахене.

Неатомная подлодка Isaac Peral, являющаяся головной субмариной проекта S-80 Plus, была спущена на воду через 16 лет после своей закладки.

Просчеты в проектировании повлекли за собой утяжеление подлодки и создали проблемы для систем всплытия. Проект перерабатывали 10 лет.

Важность этого проекта была подчеркнута тем, что при спуске субмарины на воду присутствовал король Испании Филипп VI и королевская семья.

Всего для ВМС Испании должны быть построены четыре аналогичных подлодки для замены дизель-электрических субмарин типа Agosta.

Дизель-электрические подводные лодки проекта S-80 длиной 80,8 метра и водоизмещением три тыс. тонн могут развивать скорость до 19 узлов. Они вооружены шестью 533-мм торпедными аппаратами и противокорабельными крылатыми ракетами.

Все подлодки проекта S-80 будут оснащены воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), разработанной компанией Navantia совместно с фирмой Abengoa.

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