Дубровник, , 18:20 — REGNUM Авиакомпания United Airlines из США будет летать из Нью-Йорка в Дубровник с июля по октябрь 2021 года. Об этом было объявлено на пресс-конференции в американской авиакомпании.

United Airlines планирует выполнять прямые рейсы с 8 июля по 3 октября три раза в неделю из международного аэропорта Newark Liberty в Дубровник.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 767−300ER с общим количеством 214 мест, по понедельникам, четвергам и субботам из Нью Йорка и по вторникам, пятницам и воскресеньям из Дубровника, при этом они будут связаны с более чем 65 городами США.