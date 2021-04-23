Светлогорск, Калининградская область, , 18:20 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, выступая на заседании коллегии Росрыболовства, предложил сделать регион основной площадкой подготовки кадров для рыбной отрасли РФ.

«Сегодня, занимаясь разработкой кадровой стратегии области, мы самым серьезным образом рассматриваем подготовку кадров именно по этому направлению и просим рассматривать техникум как базовый — для подготовки профессионалов не только для Архангельской области, но и для всей отрасли, в том числе для регионов, где нет специализированных образовательных учреждений», — цитирует главу региона пресс-служба правительства Архангельской области.

Цыбульский также отметил, что развитие рыбохозяйственного комплекса определено в качестве одного из приоритетов в деятельности Арктического НОЦ.

«Прошу рассматривать наш научно-образовательный центр в качестве базы для проведения научных исследований. Уверен, что территория Архангельской области и Ненецкого автономного округа может стать местом внедрения лучших практик в сфере рыбоводства и рыболовства», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельский губернатор предложил изменить допустимую норму мышьяка в рыбе.