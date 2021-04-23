Владимир, , 18:20 — REGNUM Во Владимирской области 23 апреля подтверждено 62 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 31 тыс. 523 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 28 тыс. 937 пациентов, в том числе 84 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1075 человек. За последние сутки подтверждено четыре новых летальных случая.