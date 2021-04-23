Можга, Удмуртия, , 18:16 — REGNUM В отношении 26-летнего жителя Можги, который обвиняется по п.п. «а, б» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 2 лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения с оставлением места ДТП»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В суде прокурор указал, что ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности по статьям, связанным с нарушением правил дорожного движения. На момент совершения ДТП он имел неснятую и непогашенную судимость по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Ему было назначено 160 часов обязательных работ, а также по решению суда он лишен права управления транспортным средством на два года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 апреля водитель иномарки насмерть сбил двоих дорожных рабочих в Можге. Причем рабочие были в защитных жилетах оранжевого цвета, а место проведения работ было огорожено соответствующим образом. После аварии он скрылся с места происшествия.

Позднее водитель был установлен и задержан.

По данному факту возбуждено уголовное дело.