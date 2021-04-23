Берлин, , 18:14 — REGNUM Германия категорически отвергает идеи, которые могут привести к перекройке границ на Балканах, и считает, что эти иде ушли в прошлое, заявил Майкл Рот, государственный секретарь министерства иностранных дел Германии, отвечающий за Европу, сообщает агенство Hina.

В интервью DW, Рот отметил, что изменение границ не решит никаких проблем на Балканах, а только откроет новые конфликты.

«Настоящее и будущее Западных Балкан лежат в примирении, тесном региональном сотрудничестве и окончательном отходе от национализма и реваншизма», — сказал Рот, подчеркнув, что страны региона должны оставаться домом для многоконфессиональных и многоэтнических обществ.

Рот прокомментировал предполагаемый документ, опубликованный словенским порталом necenzurirano. si, в котором неизвестные авторы предлагают разделение Боснии и Герцеговины и создание «Великой Сербии» и «Великой Албании». СМИ приписали авторство этого документа премьер-министру Словении Янезу Янше, что он решительно отрицал, и до сих пор никто не доказал, является ли документ подлинным и для кого он мог быть предназначен.

Немецкий дипломат, отвечающий за Европу, теперь указал, что словенское правительство явно дистанцировалось от такого документа, а также от всех «фантазий» об изменении границ, потому что это не может быть в чьих-либо интересах в Европе, особенно с учетом трагедий, вызванных войны в бывшей Югославии.