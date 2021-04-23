Липецк, , 18:10 — REGNUM В Липецкой области 23 апреля подтверждено 68 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 29 тыс. 383 положительных результата исследований.

За весь период наблюдения 26 тыс. 391 человек был выписан после курса лечения., в том числе 136 — за последние сутки.

627 человек скончались. Два новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.