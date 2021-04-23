Москва, , 18:03 — REGNUM Объявление дополнительных выходных в мае повергло предпринимателей сферы индустрии в шок, заявил ИА REGNUM генеральный директор международной сети интерактивных развлечений Владимир Жиганов.

«Наш бизнес не настолько окреп после локдауна, чтобы нести такие потери. Во-первых, мы теперь обязаны оплатить заработные платы неработающим сотрудникам за десять дней. Вдумайтесь, треть месяца! Во-вторых, май — это традиционно теплый месяц. Месяц дачных работ и шашлыков. Этот период всегда считался «несезонным» для индустрии развлечений. В этом году, скорее всего, мы сильнее ощутим отток людей из города. Это значит, что на выручку, а тем более, прибыль рассчитывать не приходится», — отметил он.

Он добавил, что традиционно выходных нет только у предпринимателей: «Снова будем думать, как восстановить экономику организации. Очередной праздник не на нашей улице».