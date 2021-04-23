Шахты, Ростовская область, , 18:02 — REGNUM В Ростовской области следователи СК возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления 63 детей в одном из детских садов города Шахты, сообщает 23 апреля пресс-служба регионального управления СКР.

Отравление было выявлено 21 апреля, когда после употребления готовой еды у 63 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет резко ухудшилось самочувствие, начались приступы рвоты и диареи.

На данный момент здоровью детей ничего не угрожает.

Детский сад временно закрыт. Обследуются его пищеблок и системы водоснабжения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности для детей».

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