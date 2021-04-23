Москва, , 18:00 — REGNUM Новость о продлении майских праздников выглядит как очередные внеплановые каникулы и для бизнеса это очень неожиданное решение, заявил ИА REGNUM 23 апреля CEO ProductStar Михаил Карпов.

Директор ИТ-компании AWG Александр Хачиян также подчеркнул, что инициатива продлить майские праздники рушит планы.

«Эти майские впервые за много лет должны были быть относительно рабочими согласно календарю. Бизнес безусловно выстраивал планы в соответствии с шестью выходными днями. При таком раскладе на майские праздники сотрудники не брали отпуска», — пояснил он.

«Май становится похож на январь: бизнес получает половину результата, но ФОТ остается как за полный месяц», — добавил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать выходными дни с 1 по 11 мая.