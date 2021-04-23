Москва, , 17:59 — REGNUM «Парма», которая за 6 туров до конца сезона Серии А идет на 19 позиции в зоне вылета с 20 очками, хочет пригласить главного тренера московского «Локомотива» Марко Николича. Об этом 23 апреля в своем Telegram-канале сообщил Нобель Арустамян. На данный момент «Парму» возглавляет Роберто Д’Аверса.

Ранее сообщалось, что Марко Николич несогласен с политикой руководство «железнодорожников» и намеревается покинуть клуб.

«Локомотив», набрав 49 очко после 26 сыгранных туров, занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В Кубке России 2020/21 «Локомотив» вышел в финал, где 12 мая в Нижнем Новгороде сыграет с «Крыльями Советов».

Победная серия московской команды составляет 10 матчей в рамках РПЛ и Кубка России. Команда Марко Николича выигрывает все матчи после зимней паузы.