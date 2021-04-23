Киев, , 17:57 — REGNUM Всего 26% украинцев поддерживают введение обязательного использования государственного украинского языка в сфере обслуживания.

Соответствующие данные соцопроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, представлены сегодня, 23 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Социологи отмечают, что, кроме того, «скорее поддерживают» украинизацию сферы обслуживания еще 28% опрошенных.

При этом не поддерживают эту инициативу — 36% (совсем не поддерживают — 15%, скорее не поддерживают — 21%), а ещё 10% затруднились определиться с позицией по данному вопросу.

Организаторы опроса отмечают, что итоговые результаты очень разнятся в зависимости от региона — в южном и восточном регионах Украины больше тех, кто не поддерживает эту норму. Также люди, которые считают украинский своим родным языком, преимущественно поддерживают (66%) это решение; а люди, для которых родной язык русский, в большинстве не поддерживают (лишь 22% поддерживают).

Опрос проводился еще во второй половине февраля 2021 года, но его итоги обнародованы только сейчас. Всего было опрошено 2003 респондента по выборке, представляющей взрослое население Украины.

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2021 года на Украине вступили в силу очередные нормы языкового закона, согласно которому вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык. За использование русского языка предполагаются штрафы.