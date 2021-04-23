Москва, , 17:53 — REGNUM В посёлке Коммунарка в Москве произошла драка между строителями, сообщает 23 апреля телеграм-канал Life Shot.

Конфликт начался из-за того, что один из рабочих прошёл в грязной обуви по свежеуложенному другой бригадой ламинату. Во время потасовки использовались дубинки и даже травматический пистолет, уточняет канал. Пуля попала в одного из участников инцидента, но прошла по касательной. Пострадавшего увезли в больницу.

Всего, по данным источника, пострадали четыре человека.

По данным телеканала РЕН ТВ, драки принимали участие более 20 человек из разных строительных компаний.