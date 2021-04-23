Штат Калифорния, США, , 18:01 — REGNUM 66-летний отчим светской львицы Ким Кардашьян, трансгендер Кейтлин Дженнер, некогда бывший Брюсом Дженнером, официально объявил о своем желании стать губернатором Калифорнии. Об этом 23 апреля сообщает Associated Press.

Дженнер, республиканка, планирует победить действующего губернатора и демократа Гэвина Ньюсона на выборах 2021 года.

В свою команду она пригласила трех специалистов сотрудничавших с экс-президентом США Дональдом Трампом во время выборов в 2016 и 2020 годах. Отметим, что Трамп также представляет партию Республиканцев.

Напомним, действующего губернатора Калифорнии оппоненты критикуют за санитарные меры, введённые на фоне пандемии. Они считают их чересчур жёсткими, препятствующими восстановлению экономики.

Калифорния лидирует среди американских штатов по численности населения. Там проживают более 39 млн человек.