Стокгольм, 23 апреля, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Десять миллионов шведских крон ($1,19 млн) составит выплата каждому, кто получит в этом году Нобелевскую премию, сообщили 23 апреля в Нобелевском фонде.

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Фонд напомнил, что в минувшем году увеличил выплату с девяти до десяти миллионов шведских крон в каждой категории. Это стало возможным благодаря проделанной работе по укреплению финансового положения Нобелевского фонда. «Сумма премии 2021 года была установлена правлением Нобелевского фонда в размере 10 млн шведских крон на каждую категорию премии», — говорится в сообщении.

Напомним, первые лауреаты Нобелевской премии будут объявлены 4 октября — за достижения в физиологии и медицине. На следующий день — за достижения в области физики, затем последуют химия, литература, Нобелевская премия мира и 11 октября будет вручена премия в области экономики.