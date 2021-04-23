Самара, , 17:52 — REGNUM Глава КФХ Кирилл Ермоленко считает, что решение устроить в России длинные майские праздники — единичная акция, вызванная опасениями власти по поводу роста случаев ковидных заболеваний. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 23 апреля, комментируя продление майских праздников.

«Это вроде и не самоизоляция, а длинные выходные. Вот только стоит понимать, что никто не будет сидеть 10 дней дома. Люди все равно поедут на шашлыки, дачи, пойдут в гости. Так что эпидемиологическую ситуацию этим вряд ли можно поправить», — отметил предприниматель.

Кроме того, по его словам, любые дополнительные выходные для бизнеса — это дополнительная финансовая нагрузка. «Даже для предприятий с непрерывным циклом, какими являются все компании, занятые в сфере сельского хозяйства. И в связи с этим удивительно, что государство не говорит ничего о том, чтоб помочь бизнесу в этой связи», — подчеркнул Ермоленко.

Он обратил внимание, что у аграриев сейчас полным ходом идет подготовка к посевной. «Сорвать посевную — значит остаться совсем без прибыли и разориться. Этого позволить себе мы никак не можем. Сейчас уповаю только на то, чтобы ничего за эти десять дней не сломалось и не пришлось докупать, потому что банки работать не будут, магазины с автозапчастями — тоже, дизельное топливо и прочие расходники тоже не достанешь», — добавил он.