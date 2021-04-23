Сараево, , 17:52 — REGNUM Колонна военной техники 21-го командования поддержки вооруженных сил США в Европе вошла в Боснию и Герцеговину, сообщило министерство обороны БиГ.

Это первая колонна военной техники вооруженных сил США, которая вошла на территорию Боснии и Герцеговины с целью переброски личного состава и техники для нужд двустороннего учения «Quick Response 21».

Учения «Быстрый ответ 21» — это совместные учения Вооруженных сил БиГ и США, они будут проводиться во второй половине мая на полигонах вооруженных сил БиГ Манджака и Гламок, а также в казармах и аэропорт «Дубрава» возле Тузлы.

Министерство обороны БиГ ожидает прибытия оставшихся американских сил в ближайшие дни.