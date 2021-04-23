Милан, Италия, , 17:50 — REGNUM 39-летний таранный форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович останется в миланской команде до конца следующего сезона. Руководство «россонери» приняло решение активировать опцию продления контракта на еще один год. Об этом 22 апреля сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Ибрагимович принял участие в семнадцати матчах итальянской Серии А, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В рамках Лиги Европы футболист заработал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».

Ибрагимович вернулся в «Милан» 2 января 2020 года, перейдя из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента.