Киев, , 17:46 — REGNUM Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе, экс-президент страны Леонид Кравчук призвал сограждан «никогда не доверять России».

Об этом он заявил вечером 23 апреля в эфире украинского телевидения.

Кравчук при этом сослался на свой, большой опыт общения с Россией, в частности, с российскими руководителями.

«Нужно их слушать, анализировать и при этом знать, что никогда нельзя доверять России», — заявил экс-президент.

Он также положительно оценил начало отвода российских войск от границы с Украиной.

«От кого она защищается — я не знаю… Нам главное знать, что Россия приняла решение отвести свои войска, и это хороший знак к тому, что эскалация постепенно снижается, а Украина уже сегодня находится в большей безопасности, чем она была вчера», — добавил Кравчук.

ИА REGNUM напоминает, что отдельные депутаты Рады уже заявили, что начавшийся сегодня отвод войск Российской Федерации от границ Украины является большой дипломатической победой Киева и его международных партнеров. До этого Кравчук заявлял, что пойдёт воевать с РФ вместе с сыном и внуком.