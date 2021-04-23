Орел, , 17:43 — REGNUM Меру пресечения в виде домашнего ареста избрал руководителю департамента здравоохранения Орловской области Ивану Залогину Советский районный суд Орла 23 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

Следственные органы ходатайствовали перед судом об избрании для Залогина меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Суд, выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, не усмотрел оснований для применения к Залогину И.А. исключительной меры пресечения в виде заключения под стражу и невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения», — уточнили в суде.

В итоге суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства, в отношении Залогина выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин был задержан 20 апреля. Следствие подозревает его в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

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