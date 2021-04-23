Москва, , 17:43 — REGNUM В связи с объявлением 4,5,6 и 7 мая нерабочими днями учреждения средние образовательные учреждения России изменят свой учебный график, сообщает 23 апреля пресс-служба Минпросвещения РФ.

График будет изменен в целях реализации основных образовательных программ 2020−2021 учебного года в соответствии со статьей 28 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Роспотребнадзора Анны Поповой, предложившей объявить несколько дней с 4 по 7 мая нерабочими для стабилизации эпидемиологической ситуации.

Ранее выходными и праздничными нерабочими днями были объявлены 1,2 и 3 мая, а также три дня с 8 мая по 10 мая, так как День Победы 9 мая в 2021 году выпал на воскресенье.

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