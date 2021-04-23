23 апреля 2021 | Время чтения 1 мин

Дарья Драй, , 19:04 — REGNUM Около двух десятков петербургских «невест» 23 апреля станцевали в Лопухинском саду, чтобы Санкт-Петербург стал свадебной столицей России, и в городе на Неве появилось больше мест для праздничных брачных торжеств, передает корреспондент ИА REGNUM.

Подготовка к флешмобу Дарья Драй © ИА REGNUM

Участницы флешмоба невест Дарья Драй © ИА REGNUM

Участницы флешмоба невест Дарья Драй © ИА REGNUM

Девушки и женщины разных возрастов в белых нарядах приняли участие во флешмобе и исполнили танец весны и любви. Таким образом активисты движения «Города перемен» решили обратить внимание петербургских властей на нехватку мест для официальных церемоний бракосочетания.

Дело в том, что в настоящий момент в Санкт-Петербурге, население которого превышает 5,3 млн человек, законно брак можно оформить только на территории четырех дворцов бракосочетания и в 18 районных отделах ЗАГС. Выездных церемоний не осуществляется. Тем временем в город для заключения браков приезжает всё больше туристов.

Танец весны и любви во время флешмоба невест в Лопухинском саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Танец весны и любви во время флешмоба невест в Лопухинском саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Танец весны и любви во время флешмоба невест в Лопухинском саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Танец весны и любви во время флешмоба невест в Лопухинском саду Дарья Драй © ИА REGNUM

«Для мегаполиса этого мало! Например, в Москве с 2019 года открыли более 40 объектов для главного в жизни торжества. Это усадьбы и особняки, стадионы, башни высоток, планетарий и музеи. Почему нашему любимому городу на стать свадебной столицей России? У нас в десятки раз больше знаковых и привлекательных мест для свадьбы», — отмечают организаторы флешмоба.

Танец весны и любви во время флешмоба невест в Лопухинском саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Участницы флешмоба невест Дарья Драй © ИА REGNUM

Участницы флешмоба невест Дарья Драй © ИА REGNUM

По оценкам экспертов движения, не менее 10 тыс. пар, с учетом снятия коронавирусных ограничений, в Петербурге ежегодно могут пользоваться услугой официальной регистрации брака вне стен дворцов бракосочетания и отделов ЗАГС.

Девушка в свадебном платье Дарья Драй © ИА REGNUM

Танец весны и любви во время флешмоба невест в Лопухинском саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Девушка в свадебном платье Дарья Драй © ИА REGNUM

Женщина в свадебном платье Дарья Драй © ИА REGNUM

«По предварительным расчетам, доход в бюджет города может составить около 500 млн рублей. Кроме того, включение культурно-исторических объектов города в перечень площадок для регистрации браков будет способствовать повышению туристической привлекательности города», — подытожили активисты.