Москва, , 17:39 — REGNUM Пик годовой инфляции вопреки прежним оценкам Минэкономразвития и Банка России пока ещё не пройден. Об этом заявила на пресс-конференции 23 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По её словам, регулятор в настоящее время повысил свою краткосрочную оценку траектории инфляции.

«Если ранее мы считали, что годовая инфляция достигла пика в марте и далее будет последовательно снижаться, то сейчас ожидаем сохранения инфляции на плато вблизи значений первого квартала до середины года», — сказала Набиуллина.

Напомним, ранее сегодня Банк России по итогам заседания совета директоров принял решение о повышении ключевой процентной ставки на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в апреле должна замедлиться до 0,5−0,6% с 0,7% в марте. Накануне Росстат опубликовал данные, согласно которым инфляция за период с начала апреля достигла 0,4%.

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