Ханты-Мансийск, 23 апреля 2021, 17:36 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 23 апреля региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 65 случаев.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 23 апреля в Югре зарегистрировано 55 624 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 54 301 человек, 790 пациентов с COVID-19 скончались.