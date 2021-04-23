Киев, , 17:36 — REGNUM Пик инфляционного всплеска на Украине в нынешнем году придется на третий квартал, говорится в ежеквартальном инфляционном отчете Нацбанка, который сегодня, 23 апреля, опубликовала пресс-служба регулятора.

Нацбанк отмечает, что подорожание продовольственных товаров и топлива в мире, а также высокий потребительский спрос на Украине уже обусловили стремительное ускорение инфляции в начале года. Пик инфляционного всплеска придется на третий квартал 2021 года, прежде всего, из-за низкой прошлогодней базы сравнения, однако уже осенью инфляция начнет снижаться и по итогам 2021 составит примерно 8%.

Регулятор считает, что стабилизации ситуации с инфляцией будут способствовать поступления на рынки нового урожая, исчерпание эффекта от низкой базы сравнения для отдельных товаров, а также повышение учетной ставки. Также в НБУ прогнозируют, что инфляция вернется в целевой диапазон 5% в первом полугодии 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что в марте темпы роста цен на Украине, согласно официальным данным, ускорились до 8,5%, что значительно превышает все прогнозные показатели. 15 апреля стало известно, что национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 6,5% до 7,5%. В регуляторе объясняли, что ускорение потребительской инфляции прежде всего связано с более существенным, чем ожидалось, подорожанием отдельных продуктов питания и топлива.