Мурманск, , 17:36 — REGNUM Ничего страшного в продлении майских праздников нет, считает предприниматель, председатель Мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил сегодня, 23 апреля, комментируя решение сделать выходными дни с 1 по 11 мая.

«Во-первых, кто хочет работать, тот будет работать невзирая ни на что. Да и претензий высказывать люди, думаю, не будут. В МСБ в целом есть понимание между владельцами предприятий и их сотрудниками, что под лежачий камень вода не течёт, и деньги из воздуха не берутся. Кроме того, в реальном секторе многие рабочие трудоустроены по договорам гражданско-правового характера, а не по трудовым. Так что, скорее всего, особого вреда бизнесу от новых каникул не будет», — пояснил бизнесмен.

По его мнению, те, у кого будет возможность отдыхать — встретятся с родственниками, съездят отдохнуть и выспятся. «У кого такой возможности нет — будут зарабатывать копейку. В постпандемию, когда большинство людей по полгода отсидели дома, самое страшное — это потерять работу», — добавил Пальченко.