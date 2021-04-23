Ульяновск, , 17:35 — REGNUM В Ульяновске сотрудники полиции за призывы к участию в несанкционированных акциях задержали 33-летнего мужчину. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД задержали жителя Ульяновского района. По данным полиции, в Ульяновске он расклеивал на подъездах и автобусных остановках листовки с призывом принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях.

21 апреля в отношении мужчины составлен административный протокол, предусмотренный ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации собрания, митинга»). 22 апреля Железнодорожным районным судом Ульяновска ему назначено 20 суток административного ареста.

Правоохранители также добавляют, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных публичных акциях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия Совфеда по информполитике выступила с предложением блокировать соцсети за призывы к незаконным акциям. Сейчас блокировке подлежат конкретные видео и посты. После этого Генпрокуратура предложила штрафовать за размещение призывов к участию в несанкционированных акциях и митингах ради хайпа и получения прибыли.