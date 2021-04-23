Москва, , 17:37 — REGNUM В обозримом будущем ключевая ставка, вероятно, будет увеличена до 6% годовых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля сообщил экономист Сергей Хестанов.

Причем произойти это может до конца 2021 года, полагает эксперт.

«До пандемии был консенсус, что для России нейтральная ставка лежала в диапазоне 7%. Пандемия расчеты сильно изменила и нейтральность ставки ожидают в пределах 6%. Поэтому до конца года есть основания полагать, что ставка может вырасти до 6%», — сказал собеседник ИА REGNUM.

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