Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM Организаторы VK Fest объявили первую волну артистов, которые примут участие в фестивале. Информация появилась 23 апреля в официальной группе мероприятия «ВКонтакте».

В первую волну вошли более 30 артистов. Среди них: Баста, Ёлка, Ольга Бузова, Artik & Asti, Cream Soda, Little Big, Loboda и многие другие.

ИА REGNUM напоминает, что ежегодный фестиваль VK Fest пройдет 24 и 25 июля 2021 года. Мероприятие состоится в парке имени 300-летия Петербурга.

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