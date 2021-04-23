Москва, , 17:29 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России в 2021 году будет проходить с 24 мая по 2 июля, сообщается 23 апреля на интернет-портале правовой информации.

Согласно расписанию, 24 и 25 мая учащиеся девятых классов будут сдавать ОГЭ по русскому языку, а 27 и 28 мая — математике.

8, 16, 30 июня и 2 июля отведены под резервные дни для сдачи экзаменов. Кроме того, дни с 3 по 15 сентября отведены под дополнительный период ОГЭ.

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