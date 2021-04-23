Нальчик, , 17:27 — REGNUM Два альпиниста перестали выходить на связь во время восхождения на гору Эльбрус, сообщает 23 апреля Северо-Кавказский поисково-спасательный отряд МЧС России в своем аккаунте в Instagram.

Потерялись гид-проводник и женщина-туристка.

«Сегодня сразу с двух сторон — по северному склону от поляны Эмануэля и от скал Пастухова со стороны Приэльбрусья спасатели приступили к поискам потерявшейся группы из двух человек — гида-проводника и женщины-туристки», — сообщают спасатели.

По их данным, пропавшие альпинисты после восхождения на Эльбрус должны были выйти на поляну Азау еще 21 апреля.

В последний раз они выходили на связь 17 апреля, когда женщина сообщила отцу о том, что им из-за плохой погоды пришлось «зарыться в снег уже на вторую ночевку».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Гималаях пропали три российских альпиниста, совершавших восхождение на гору Аннапурну. Позже все трое были найдены и эвакуированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В посольстве РФ рассказали о состоянии найденных в Непале альпинистов