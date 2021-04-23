Москва, , 17:35 — REGNUM Повышение Центральным банком (ЦБ) России ключевой ставки на 50 базисных не является существенным в абсолютных величинах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля сообщил экономист Сергей Хестанов.

К тому же данное решение было ожидаемым, потому рост ставки не сможет сильно повлиять на экономические процессы внутри страны, считает собеседник ИА REGNUM.

«С другой стороны повышение ставки — это фактор, который снижает отток капитала, увеличивает привлекательность номинированных в рублях долговых инструментов. Поэтому это все-таки мера, которая направлена на сдерживание инфляции и укрепление рубля, но мера не очень сильная», — подчеркнул Хестанов.