Москва, , 17:24 — REGNUM Меры правительства по административному сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло имели краткосрочный эффект и исчерпали себя. Об этом заявила на пресс-конференции 23 апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«К сожалению, мы видим, что в апреле рост цен на сахар возобновился, на масло — ускорился. Считаем, что всё-таки эти меры хоть и оказали влияние, но очень ограниченное и краткосрочное», — сказала она.

При этом глава ЦБ отметила, что такие меры «искажают рыночные сигналы производителям» и в долгосрочной перспективе могут привести к «недоинвестированию по некоторым направлениям».

Набиуллина считает, что на смену административным мерам необходимо внедрять иные механизмы. Первым и самым оптимальным вариантом, по её мнению, является адресная поддержка нуждающихся, второй вариант — применение различных механизмов сглаживания волатильности, таких как демпферы, плавающие пошлины на ограниченный перечень товаров.

Такие меры должны сглаживать влияние мировых цен и их резких изменений на российский внутренний рынок и стабилизировать розничные цены в стране. Однако даже рыночные механизмы регулирования следует использовать аккуратно и лишь в крайних случаях, так как они повышают риск искажения ценовой динамики и могут повлиять на планы производителей и их готовность инвестировать, подчеркнула Набиуллина.