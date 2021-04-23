Москва, , 17:26 — REGNUM Документальный сериал Тихона Шевкунова «Гибель Империи. Российский урок» показал чудовищную иллюзорность воззрений российской либеральной интеллигенции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявила президент Фонда изучения исторической перспективы Наталия Нарочницкая.

«На меня фильм произвел огромное впечатление, — призналась она. — Тем более что он очень созвучен моим мыслям и восприятию. Ценность этого фильма в том, что у нас обычно если что-то восхваляют, то обязательно что-то другое топчут. Например, советский период. Но авторы фильма так не поступили и даже сказали, что русский народ через огромные трудности, созданные революцией, стал строить великое государство. И это тоже правда. В этом фильме показана чудовищная иллюзорность воззрений нашей либеральной интеллигенции, образованщины, которые очень далеки от реальности».

Как пояснила Нарочницкая, когда она изучала эволюцию общественной русской мысли XIX века, то изумилась радикализму российской интеллигенции.

«У России было много проблем, и она нуждалась в модернизации. Но Столыпин говорил: «25 лет без войн и революций, и вы Россию не узнаете». Сначала выстраивать подпорки, а потом устранять то, что архаично и не работает. Но общее иррациональное ниспровергательство, вселенское обличительство охватило весь образованный слой, который и виновен [в падении империи]. А большевики подобрали власть, которая просто валялась, и сковали железными обручами уже полностью развалившееся государство. У большевиков других обручей не было», — сказала Нарочницкая.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о фильме «Гибель Империи. Российский урок» тепло отозвался режиссер Андрей Кончаловский.

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