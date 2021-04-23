Варшава, , 17:21 — REGNUM «Жестом, направленным на обострение отношений», назвал решение Москвы выслать пятерых польских дипломатов МИД Польши в опубликованном 23 апреля заявлении.

Комментируя заявление МИД РФ о высылке пяти польских дипломатов — в ответ на высылку из Польши трёх российских дипломатов, министр иностранных дел республики Шимон Шинковский вель Сенк сказал, что Варшава «оставляет за собой право на адекватную реакцию».

Обвинив Москву в том, что она якобы сделала «жест, направленным на обострение отношений» с Варшавой, вель Сенк добавил:

«Польша последовательно выступает за диалог и деэскалацию».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД РФ заявил, что пятерым польским дипломатам надлежит покинуть территорию России до исхода дня 15 мая 2021 года.

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