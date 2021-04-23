Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства, по которому с 26 апреля по 12 июля 2021 года в регионе устанавливается особый противопожарный режим.

Учения по тушению пожара в пригороде Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили 23 апреля в Смольном, на этот период, в частности, вводится запрет на посещение лесопарковых зон, городских лесов, на разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, а также проведение пожароопасных работ на территории зеленых насаждений общего пользования, городских лесов и особо охраняемых природных территорий.

Также запрещается применение пиротехнических изделий и огневых эффектов на открытых участках при проведении праздничных и других массовых мероприятий без согласования с ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад под Петербургом прошли учения, целью которых были ликвидация искусственно созданного лесного пожара, а также проведение работ по поиску и оказанию первой помощи гражданам, заблудившимся в лесу и пострадавшим в результате падения деревьев.

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