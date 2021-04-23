Киев, , 17:25 — REGNUM Во Львове 22 апреля произошел масштабный пожар в помещении национального музея «Тюрьма на Лонцкого», который является «мемориалом жертв оккупационных режимов».

Директор музея Руслан Забилый заявил в комментарии «Укринформу», пожар начался в котельной СБУ, которая прилегает к зданию музея — вероятно, из-за короткого замыкания в электросети.

«Загорелось перекрытие крыши, горели балки, часть окон выбиты… Хуже всего — из-за обилия используемой воды, а работало до 9 единиц техники ГСЧС, затоплены коридоры. Ни архивы, ни фондохранилища, ни рабочие кабинеты не пострадали, но в целом необходима срочная реставрация», — заявил директор.

Немного другая информация на этот счет у депутата Рады, бывшего главы Института национальной памяти Владимира Вятровича. Он указывает, что самое ценное имущество — архив ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), специализированная библиотека Центра исследований освободительного движения, уцелевшие фондохранилища и лаборатория музея — до сих пор под угрозой затопления.

«Очевидно, что музею необходимы средства для восстановления, прежде всего — перекрытия крыши, которая сейчас открыта для дождей и непогоды, установки дверей и окон, осушения помещений и т. д.», — отметил Вятрович.

Согласно официальной информации, в музее уже была проведена работа комиссии, которая состоит из представителей местной администрации, управления охраны культурного наследия и представителей города. К 26 апреля комиссия должна обнародовать предварительные выводы.

ИА REGNUM напоминает, что «Тюрьма на Лонцкого» — это антироссийский проект, который был реализован во Львове в период президентства Виктора Ющенко и под его непосредственным контролем. Музей был открыт в июне 2009 года, а уже в октябре получил статус национального.

«Власти меняли друг друга на украинской земле. Их объединяло стремление избавиться от всего украинского, растворить национальную идентичность нашего народа. Поэтому, неважно, кто руководил тюрьмой «на Лонцкого» — польская полиция, немецкое гестапо либо советскоеНКВД-КГБ — главными узниками оставались борцы за независимость Украины», — заявил в ходе церемонии открытия на тот момент глава СБУ Валентин Наливайченко.