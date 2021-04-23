Москва, , 17:17 — REGNUM Решение сделать выходными дни с 1 по 11 мая порадует многих жителей страны, но при этом рабочий период в мае сократится на 4 дня, а это не много, не мало — более 20 процентов от общего рабочего времени. Об этом 23 апреля заявил консультант по стратегическому маркетингу Аркадий Мурзаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«То есть на одну пятую будет обработано меньше, при сохранении той же оплаты труда в случае почасовой оплаты. При непрерывном производстве оплата за работу в выходные дни так же возрастает. Но если повышение расходов на зарплаты бюджетников будет компенсировано за счет государства, то предпринимателям надо будет изыскивать внутренние резервы», — отметил эксперт.

По его мнению, в этой связи для МСП необходимы дополнительные льготы и преференции, в частности, речь может идти об отмене на время таких каникул начислений на оплату труда в ФОМС, ФСС, ПФР.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой объявить выходными дни с 1 по 11 мая.