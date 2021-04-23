Москва, , 17:29 — REGNUM Решение Центрального банка (ЦБ) России повысить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 5% годовых слабо скажется на экономике страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 апреля заявил экономист Сергей Хестанов.

По его мнению, рост ставки окажет «третьестепенное» влияние на экономику. В куда больше степени на ней будут сказываться такие факторы, как параметры спроса, особенно внешнего, а также угроза новых санкций в адрес России.

«На экономике повышение ключевой ставки до 5% скажется почти нейтрально. Уровень ставок кредитования определяется не только уровнем ключевой ставки, но и премией за риск. В этих условиях произойдет номинальное удорожание кредитов. Ждать эффекта от этой меры не приходится», — сказал собеседник ИА REGNUM.

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