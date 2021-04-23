Ульяновск, , 17:16 — REGNUM Ульяновская область получит из федерального бюджета более 129 млн рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Законодательное собрание региона.

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Дополнительные средства выделяются из резервного фонда правительства России и будут направлены в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Речь идёт о 129,4 млн рублей в виде межбюджетного трансферта, которые будут потрачены на обеспечение деятельности учреждений здравоохранения.

Кроме того, ещё 6,5 млн рублей направят на оплату медицинской помощи, оказанной жителям Ульяновской области за ее пределами.

В результате поправок, принятых парламентариями, доходы бюджета ТФОМС составят 16,2 млрд рублей, расходы — 16,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждён 52 821 случай заражения SARS-CoV-2, вылечились 50 077 человек, умерли 1122 пациентов с коронавирусом.

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