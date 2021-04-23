Брянск, , 17:17 — REGNUM Грузовая машина повредила постамент памятника Трём Героям в Фокинском районе Брянска. Гранитные плиты раскололись на несколько частей, сообщает 23 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

На инцидент уже отреагировали в городской администрации. В пресс-службе пояснили, что плиту по неосторожности повредила машина подрядной организации — 23 апреля в районе лицея №27 проводились завершающие работы по устройству дополнительных дождеприёмных колодцев. Водитель грузовика неудачно развернулся. Подрядчик признал свою вину и восстановит постамент за свой счёт, подчеркнули в мэрии.

Памятник Трём Героям и территорию вокруг него в 2020 году отремонтировали в рамках региональной программы «Инициативное бюджетирование».