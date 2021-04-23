Курган, , 17:14 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 52 случая заражения коронавирусом. Об этом 23 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 50 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 23 апреля коронавирусом заразились 34 793 человека. Выздоровели 33 167 человек, скончались 451 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).